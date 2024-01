Die Akzeptanz des sozialkulturellen Frauenzentrum in Dessau ist nach wie vor hoch. Auch 2024 wird das Beratungsangebot ein Schwerpunkt sein.

„Furchtbar und viel zu dunkel“ - Frauen kritisieren Umfeld des Frauenzentrums in Dessau-Süd

Dessau/MZ. - Auch das sozialkulturelle Frauenzentrum ist in das neue Jahr gestartet - traditionsgemäß mit einem bebilderten Rückblick auf das vorige Jahr. Gemeinsam wurden Ideen entwickelt, was in diesem Jahr im Veranstaltungskalender stehen soll. Schnell waren die bereitliegenden Zettel gefüllt. Kulturfahrten, Vorträge zu Fragen der Gesundheit und Sicherheit, Kurse zum Umgang mit Smartphone und Tablet, kreative Workshops wurden dort notiert. „Wir wollen zum Beispiel Kontakt zu dem neuen Kontaktbereichsbeamten aufnehmen und ihn einladen“, sagte Leiterin Angelika Kohse-Roil. Sein Amtsvorgänger sei zum Beispiel im Februar zu Gast gewesen und habe über Betrugsmaschen über das Smartphone und Identitätsklau im Internet aufgeklärt. Die Runde war sich einig, dass dies sehr nützlich für sie war. Fast alle hatten zudem schon eigene Erfahrungen mit Betrügern.