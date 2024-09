Nach Hinweis von Zeugen Für Videoaufnahmen: Zwei Männer dringen in leer stehende Schule in Dessau ein und werden ertappt

Zwei Männer haben sich am Sonntag, 22. September, unberechtigterweise in dem leerstehenden Schulkomplex in der Dessauer Lutherstraße und Bernburger Straße aufgehalten.