Für neun Euro nach Köln und zurück: Für welche Strecken sich das Neun-Euro-Ticket ab Dessau lohnt

Dessau/MZ - Was kostet die Welt? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass jeder, der will, bald für nur neun Euro quer durch Deutschland reisen kann. Als Teil des wegen der hohen Energiepreise eingeführten Entlastungspakets der Bundesregierung soll ab dem ersten Juni bis Ende August das sogenannte Neun-Euro-Ticket in Kraft treten. Der Mitteldeutschen Verkehrsverbund, zu dem auch Dessau-Roßlau gehört, rechnet mit zehn bis 20 Prozent mehr Passagieren, wie Juliane Vettermann, Pressesprecherin des MDV sagte.