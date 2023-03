Radfahrer-Demo auf Albrechtsplatz in Dessau Für mehr Sicherheit für Radfahrer - 120 Menschen demonstrieren auf dem Dessauer Albrechtsplatz

Mehr Sicherheit für Radfahrer auf dem umgestalteten Albrechtsplatz in Dessau – das haben am Sonnabend rund 120 Menschen bei einer vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) organisierten Demo gefordert. Die Kritik entzündet sich an der zu schmalen Fahrbahn.