In Dessau-Roßlau hat sich ein Gemeindepsychiatrischer Verbund gegründet. Wer bei diesem Gremium dabei ist und was er den Betroffenen bringen soll.

Für die psychische Gesundheit: Akteure ziehen im Gemeindepsychiatrische Verbund zukünftig an einem Strang

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Das Wandbild im Ratssaal Dessau, das den Wiederaufbau Dessaus im sozialistischen Kollektiv nach dem Zweiten Weltkrieg symbolisiert, hat für Matthias Rosemann von der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde auch eine Signalwirkung an das, was am Nachmittag des 15. Mai ebenda passierte.