Für Dessau-Roßlaus Kinder ist das Spielen attraktiver geworden

DESSAU/MZ - Dessau-Roßlau hat in den letzten beiden Jahren sein Spielplatzangebot gehörig aufgewertet. Etliche wurden ganz neu gebaut - so in der Ackerstraße, Rathenaustraße und Chaponstraße. Die Spielplätze im Schillerpark und in Sollnitz wurden erneuert und erweitert. Im nächsten Jahr fertig werden die Plätze Bietheweg und „An der Rietzke“ in Roßlau. „Wir machen da als Stadt eine gute Arbeit“, lobte Bastian George, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses diese Bilanz.