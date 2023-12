Am Mildenseer Kreuz hat es am Mittwochvormittag erneut einen schweren Unfall gegeben. Insgesamt waren vier Autos beteiligt, fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Fünf Verletzte bei schwerem Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau - Smart kracht gegen Ford

Unfall an der B185

Der stark beschädigte Smart nach dem Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau.

Dessau/MZ. - Am so genannten Mildenseer Kreuz hat es am Mittwochvormittag erneut einen schweren Unfall gegeben. Vier Autos waren beteiligt, fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.