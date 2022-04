Fünf Jubiläen auf einen Streich - Mosigkau plant besondere Festwoche ab dem 27. Mai

Mosigkau/MZ - Der Zufall wollte es, dass Mosigkau in diesem Kalenderjahr gleich fünf gute Gründe hat zu feiern: Vor 750 Jahren wurde der heutige westliche Dessauer Vorort mit knapp 2.000 Einwohnern erstmals urkundlich erwähnt. Vor 140 Jahren gründete sich im Ort eine Freiwillige Feuerwehr. Sie ist damit die älteste im Dessauer Teil von Dessau-Roßlau.

Vor 70 Jahren, 1952, hat die Stadt Dessau Mosigkau eingemeindet. 25 Jahre her (1997) ist die Gründung des Mosigkauer Naturbadvereins, der seitdem Saison für Saison den Badespaß rund um den Prödelteich organisiert und absichert. Und vor zehn Jahren konnten die „Mosigkauer Schlosskinder“ ihre neue Kita in der Knobelsdorffallee beziehen.

Mosigkau plant Fest für Einwohner und Gäste

„Das alles kann man natürlich nicht nur mit einem gewöhnlichen Dorffest abdecken“, stellt der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber fest. Deshalb wird diesmal vom 27. Mai bis zum 5. Juni über eine Woche mit fast 20 Veranstaltungen gefeiert. Weil die Mosigkauer solch einen Aufwand nicht für sich allein betreiben wollen, sind auch viele Gäste von außerhalb eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Seit Gründonnerstag kündigt nun auf einem Feld kurz vor dem Ortseingang aus Richtung Dessau eine offizielle Werbekampagne die Festwoche an. Unübersehbar. Kinder der örtlichen Kita, der Mosigkauer Kinderfeuerwehr und der Waldorfschule sowie deren Betreuerinnen gestalteten Strohballen zu echten Hinguckern am Straßenrand um. Zwei kreativ gestaltete Strohpuppen säumen seit Gründonnerstag ein Plakat - mit dem Hinweis auf die verschiedenen Ortsjubiläen.

Das soll Aufmerksamkeit bei vorbeifahrenden Auto- und Radfahrern erzeugen. „Wir sind der Agrargenossenschaft Mosigkau dankbar, dass sie uns einen Teil ihrer Fläche dafür zur Verfügung gestellt hat“, so der Ortsbürgermeister. Ein paar Meter weiter ist schon der Mais für die neue Saison ausgesät.

Eckdaten für Programm stehen schon fest

Ein weiteres Plakat wird auf Höhe des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr auf die Jubiläen aufmerksam machen. Wer aus Richtung Köthen über Mosigkau nach Dessau fährt, bekommt in der Orangeriestraße, auf Höhe des Schlosses, einen kurzen Hinweis durch ein Plakat. Mitte Mai werden dann noch einzelne Straßen des Ortes mit Wimpeln verziert. Das soll noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Festwoche generieren.

Das Festprogramm wird Mitte Mai in gedruckter Form erscheinen. Digital ist es schon über die Homepage des Mosigkauer Bürgervereins (www.mosigkau.net) abrufbar. QR-Codes auf den angehängten Plakaten führen ebenfalls zur Veranstaltungsübersicht. „Wir sind mit unseren Vorbereitungen gut im Plan“, sagt Weber.

Mit dem Festkonzert „Mir ist so wunderbar“, in dem Mitglieder der Anhaltischen Philharmonie im Galeriesaal des Schlosses Mosigkau Musik aus sechs Jahrhunderten präsentieren, beginnt am Freitag, 27. Mai, um 18.30 Uhr der große Festreigen. Für fast jeden Geschmack ist in den Tagen danach etwas dabei.

Der Sonnabend, 28. Mai, ist der Feuerwehr gewidmet. Ab 14 Uhr präsentieren sich die Kameradinnen und Kameraden in der Justus-von-Liebig-Straße mit verschiedenen Angeboten und Attraktionen. „Es macht stolz, solch ein Jubiläum miterleben zu dürfen“, sagt die Mosigkauer Kinderfeuerwehrwartin Mandy Lütze über den 140. Geburtstag ihrer Wehr. „Wenn wir nach der Festwoche Leute für uns begeistern könnten, wäre das wunderbar“, so Lütze.

Historischer Umzug zum Finale am Pfingstsonntag geplant

Auf jeden Fall soll alles nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Seien es die Kaffeetafel im Schlosspark, das Sommerkino im Naturbad, der Kindertag im Schäfergarten oder der historische Festumzug am Pfingstsonntag: Dies und noch vieles andere mehr wartet darauf, von den Mosigkauern und ihren Gästen erlebt zu werden.