Führerscheindaten von Roßlauern lagern nach Kreisgebietsreform in Köthen - Das wird zum Problem

Rosslau/Köthen/MZ - Als Siegrid Zabel vor vielen Jahren in Roßlau ihren Führerschein machte, war die Welt vielleicht nicht in Ordnung, aber die Gemeinde- und Kreisgrenzen im Raum Anhalt noch klar gesteckt. Dessau war Dessau, Roßlau war Roßlau und Köthen? Köthen war weder für Dessauer noch für Roßlauer von großem Interesse. Das ist heute, nach diversen Kreisgebietsreformen, anders und sorgt aktuell für Probleme beim Führerscheinumtausch.

Landkreis Roßlau wird Anhalt-Zerbst. Anhalt-Zerbst wird zerschlagen

Auf Umwegen landeten die originalen Führerscheindaten zahlreicher Roßlauer nicht, wie man vermuten könnte, in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlaus, sondern in Köthen. Also dort, wo ein Hackerangriff im Sommer die gesamte Verwaltung lahmgelegt hat und heute noch behindert.

Eine, die davon direkt betroffen ist, ist Siegrid Zabel, die im Oktober den gesetzlich geforderten Umtausch ihres Papierführerscheins in eine Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat auf den Weg bringen wollte. Ihre Prüfung hatte sie damals im Landkreis Roßlau abgelegt. „Mein Führerschein wurde vom Landratsamt Roßlau ausgestellt. Ich ging also davon aus, dass sich meine Unterlagen darüber in Dessau befinden.“ Doch in der Behörde eröffnete man ihr, dass dem nicht so sei. Die Abschriften befänden sich in der Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, die in Köthen sitzt. Warum, wurde ihr wie folgt erklärt:

In Köthen lagern die Führerschein-Unterlagen einiger Roßlauer. Foto: Ute Nicklisch

Roßlau war bis 1994 eigenständiger Landkreis, der am 1. Juli 1994 mit dem Landkreis Zerbst zum Landkreis Anhalt-Zerbst fusionierte. Bei einer weiteren Gebietsreform wurde der Landkreis Zerbst zerschlagen und auf die neue Stadt Dessau-Roßlau sowie die anderen Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg sowie Jerichower Land aufgeteilt. Die Führerscheindaten wurden damals aber nicht getrennt in die neuen Verwaltungssitze gebracht, sondern allesamt nach Anhalt-Bitterfeld verfrachtet - wo sie bis heute liegen.

Stadt will Führerscheindaten nicht zurückholen

Das bestätigt Stadtsprecher Carsten Sauer: „Die Daten aus dem Programm konnten zum Zeitpunkt der ‚Auseinandersetzung‘ des Altkreises Anhalt-Zerbst nicht nach Wohnort auseinandergeteilt werden. Deshalb ist Rechtsnachfolger der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geworden.“ Für die beiden Führerscheinstellen in Dessau-Roßlau und Wittenberg seien die Karteikartenabschriften im konkreten Einzelfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld abzufordern. „Das war von 2007 an bis zum Hackerangriff kein Problem“, so Sauer.

Nun ist der Umzug der Daten für Autofahrer wie Siegrid Zabel aber zum Problem geworden. Sie fürchtet, nicht mehr rechtzeitig vor der Umtauschfrist an einen neuen Führerschein zu gelangen und bei einer Kontrolle eine Strafe zahlen zu müssen. Das Innenministerium hatte jüngst auf eine MZ-Anfrage geantwortet, es habe genug Zeit zum Umtausch gegeben. Man werde grundsätzlich nicht für alle vom Hackerangriff betroffenen Bürger ein Auge zudrücken. Im Einzelfall könnten Polizisten jedoch vom Verwarngeld absehen.

Bürger sollen dennoch Umtauschanträge stellen

Wie viele Führerscheindaten ehemaliger Landkreis-Roßlau-Einwohner in Köthen lagern, kann die Stadt Dessau-Roßlau nicht sagen. Es sei technisch auch nicht möglich, die Daten nachträglich nach Dessau-Roßlau zu schaffen. So bleibt den Betroffenen nur, zu hoffen, dass die Auswirkungen des Hackerangriffs bald beseitigt sind.

Auf die Frage, wie sie sich nun verhalten sollen, erklärt die Stadt: „Es muss durch den Bürger oder die Bürgerin eine schriftliche Anfrage auf Erhalt der Karteikartenabschrift an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gerichtet werden. Sobald die Arbeitsfähigkeit wieder gegeben ist, werden die Anfragen abgearbeitet.“