Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dessau sind am Freitagabend vier Personen verletzt worden. Drei davon schwer. Ein BMW und ein Nissan waren zusammengestoßen.

Dessau/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dessau sind am Freitagabend drei Personen schwer und eine Personen leicht verletzt worden. Das berichteten Feuerwehr und Polizeirevier. Die Feuerwehr hatte am Freitagabend von acht Leichtverletzten berichtet, die Polizei korrigierte diese Zahl am Sonnabend.