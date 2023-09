Statt Staffelstab wird ein Baustein übergeben: Zwei Mädchen und ein Junge steigen als siebtes Team bei der Jugendbauhütte Mausoleum ein. Sie helfen in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), stadtbildprägende Ensemble um den letzten Dessauer Kuppelturm aufzuwerten.

Neues Team kommt an in Jugendbauhütte Mausoleum Dessau

Kein Staffelstab wird übergeben unter den Augen von Anleiter Klaus-Dieter Mehdorn (Mitte), sondern ein Stein: Am letzten Tag ihres „Bauhüttenjahres“ reichen Thimo Förster und Karl Richter (vorn r.) vom 6. Jahrgang den Block weiter an Darlien Schramm, Stella Sadlowski und Jannik Patzak (neben Schubkarre)

Dessau/MZ - „Junge Hände für alte Wände“ - getreu dem Motto beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege ist zum Monatsauftakt der neue Jahrgang in die Jugendbauhütte am Dessauer Mausoleum eingezogen.