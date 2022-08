Frust statt Gaudi - Fischerstechen im Naturbad Mosigkau wegen Blaualgen abgesagt

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona sollte am Sonnabend im Naturbad Mosigkau wieder das traditionelle Fischerstechen stattfinden. Doch alles kam anders. Wie es mit dem Bad nun weiter geht.

Sill ruht der See am Naturbad Mosigkau. Das Bad muss vorerst geschlossen bleiben.

Mosigkau/MZ - Männer in skurrilen oder tollkühnen Kostümen, die sich auf dem Badeteich im Mosigkauer Naturbad knallharte Duelle liefern, bis von Runde zu Runde einer ins Wasser fällt und es am Ende nur einen wahren Sieger geben kann, das hatte bis 2019 eine lange Tradition. Fischerstechen nennt sich das Spektakel, in dem für die Teilnehmer und Zuschauer der Spaß im Vordergrund steht.