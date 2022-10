Frust am Naturbad Mosigkau wächst - Wann wird endlich etwas gegen Blaualgen getan?

Mosigkau/MZ - Das Umweltamt fühlt sich nicht zuständig. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, nur für den Gesundheitsschutz der Badegäste aber nicht für die Ursachenbekämpfung der Blaualgen zuständig zu sein. Tiefbauamt und Ordnungsamt winken ebenfalls ab. „Es kann nicht sein, dass da tatsächlich in der Stadtverwaltung niemand zuständig ist, um das Problem mit den Blaualgen in unserem Naturbad zu lösen“, so der Mosigkauer Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber.

