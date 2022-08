Frontal mit Skulptur kollidiert - Schwerer Unfall mit 81-Jährigem in Zerbst

Ein 81-Jähriger ist bei einem Unfall in Zerbst schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Zerbst/MZ - Schwerverletzt musste ein 81-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Zerbst ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Mann befuhr nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit einem Leichtkraftfahrzeug die Heide in Richtung Alter Teich.

Auf Höhe Heidetor kam er aus bislang noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und streifte eine Bordsteinkante. In der weiteren Folge fuhr er über eine Blumenrabatte und kollidierte frontal mit einer Skulptur.

Am Leichtkraftfahrzeug entstand Totalschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, so die Polizei abschließend.