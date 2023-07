Mit einer Plakatkampagne machen Mitarbeiter des Tierparks Dessau in den nächsten zwei Wochen auf die Bärenjungen aufmerksam, die europaweit einmalig sind.

„Da dieser Bärennachwuchs in diesem Jahr europaweit einmalig ist“, hat man sich für diese besondere Aktion entschieden, teilt ein Sprecher der Stadt Dessau mit. In Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft werden im Umkreis von knapp 70 Kilometern um Dessau-Roßlau großformatige Bilder vom Kragenbärnachwuchs zu sehen sein. „Wir sind sehr stolz auf unsere beiden kleinen Bären und wollen diese natürlich auch allen zeigen“, kommentiert Tierparkleiter Jan Bauer die Aktion.

Die beiden Jungtiere bei den Ussurischen Kragenbären Fritz und Franz seien derzeit die absoluten Besucherlieblinge. Sie sind mit Mutter Anastasia von etwa 10 Uhr bis 17.30 Uhr im großen Außengehege zu sehen. Danach ist dann wieder Bärenmann Dmitry auf der Anlage zugegen und kann sich austoben.

Auch andere neue Tiere können im Tierpark beobachtet werden. Tierparkleiter Jan Bauer und Obertierpflegerin Marion Schüler haben in den vergangenen Wochen viele Kilometer zurückgelegt, um unter anderem drei neue Thüringer Waldesel in den Tierpark Dessau zu holen.

Die neuen Esel kommen im Tierpark Dessau an. (Foto: Tierpark Dessau)

Der Zuchthengst Herbert kommt aus dem Tierpark Suhl nach Dessau. Die beiden Eselstuten Maike und Wilma kamen aus dem entfernten Wild- und Erlebnispark Daun in Rheinland Pfalz. Thüringer Waldesel gehören zu den äußerst seltenen Haustierrassen in Deutschland und bereichern so den Anhaltischen Lehrbauernhof.