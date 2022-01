Friseursalonchef Heinicke: „Die Stimmung ist mies, alle sind genervt, müde und aggressiv“

Dessau/MZ - - Einen perfekt frisierten Dessau-Roßlauer gab es Anfang März in der Doppelstadt wohl nicht. Vier Monate Lockdown bedeuteten nämlich auch, vier Monate ohne Friseurbesuch.

Als der ab dem 1. März wieder möglich war, gab es einen regelrechten Run auf die Friseursalons. Das hat auch Oliver Heinicke so erlebt. Er war damals noch als mobiler Friseur unterwegs - und war als solcher ebenfalls ein gefragter Mann. „Der Hunger nach einem veränderten Styling war groß, schließlich stand ja auch der Frühling vor der Tür“, erinnert sich der Friseur. Beim Blick zurück fällt ihm auf, dass die Stimmung insgesamt damals positiv war. „Es war wie ein Aufbruch.“

Oliver Heinicke und sein Team mühen sich um Wohlfühl-Stimmung

Davon ist heute - zehn Monate später - nichts mehr übrig. Auch wenn die Friseursalons nicht wieder geschlossen wurden, war die Arbeit dennoch von Corona und den damit verbundenen Auflagen bestimmt. Maskenpflicht, 3G, 2G, Abstände zwischen den Arbeitsplätzen - auf all das mussten sich die Friseure einstellen und es ihren Kunden vermitteln. „Mit der 2G-Ausgrenzung habe ich selbst Gewissensprobleme“, gibt Oliver Heinicke zu. „Das halte ich nach wie vor für den falschen Weg.“ Im Juni hat er in der Kurt-Weill-Straße 31 seinen Salon eröffnet und ist als Inhaber nun verpflichtet, die Auflagen zu erfüllen.

Nach dem Lockdown durften Anfang März die Friseure wieder öffnen. Repro: Thiemann

Was er auch tut. Seine Mitarbeiter würden alle täglich getestet, auch die Geimpften. Bei den Kunden würden die Dokumente kontrolliert. „Die Stimmung aber ist mies, alle sind genervt, müde und aggressiv“, haben Oliver Heinicke und sein Team beobachtet. Deshalb gibt es im Salon in der Kurt-Weill-Straße eine Maxime: „Wir sprechen das ,Thema C’ nicht an, denn wir wollen es für die Zeit, in der die Kunden bei uns sind, draußen lassen, um eine wirkliche Wohlfühloase zu sein“, erklärt der Chef. Das klappe im Großen und Ganzen gut. „Wir sind gut drauf und bemühen uns, das rüberzubringen.“ Damit das seitens der Mitarbeiter klappt, gebe es täglich Gespräche, in denen jeder seine eigenen Sorgen auf den Tisch packen könne.

Die Kunden mit ihrem jeweils eigenen Befinden aufzufangen, ist eine ziemlich schwierige Aufgabe für die Friseure. „Es gibt welche, die sind aggressiv, andere fühlen sich ohnmächtig der ganzen Situation gegenüber und wieder andere agieren übersensibel“, berichtet Heinicke. Allen gemein sei aber das verlorene Vertrauen in die Politik. „Es wurden zu viele Versprechen nicht eingehalten“, meint er.

Dessau-Roßlauer gehen weniger zum Friseur - aus sehr unterschiedlichen Gründen

Sorgenfrei ist der Chef in diesen Tagen und Wochen selbst aber auch nicht. „Es gibt täglich mehrere Terminabsagen von Kunden aus den unterschiedlichsten Gründen“, sagt Heinicke. Etliche blieben weg, weil sie Angst hätten und unsicher seien, auch wenn sie geimpft und geboostert seien. Andere boykottierten die Auflagen und wollten erst wiederkommen, wenn es diese nicht mehr gebe. Auch die Zeiträume zwischen den Friseurbesuchen würden länger. Es würden also übers Jahr weniger Friseurbesuche. „Die Leute sind verunsichert und halten ihr Geld zusammen“, weiß Heinicke. Für das Friseurgeschäft bedeutet das unterm Strich, weniger Kunden, weniger Einnahmen. Und ein Ende sei nicht in Sicht. „Das macht mir schon Zukunftsangst“, gibt Oliver Heinicke zu. Überbrückungshilfen vom Staat stünden ihm nicht zu, da er sein Geschäft noch kein Jahr führt.

Deshalb wünscht sich Heinicke für die Zukunft eine Coronapolitik, die durchaus auf Sicherheit und Vorsicht setzt, aber nicht ausgrenzt. „Die 3G-Regelung und für Nicht-Geimpfte das Angebot, einen Test vor Ort unter Aufsicht machen zu können, das fände ich angebracht.“ Der Friseur aus Leidenschaft hofft nun, dass die ohnehin dünnen Monate Januar und Februar überstanden werden - und es dann besser wird.