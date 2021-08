Frischekur für Schwabehaus in Dessau - Verein kämpft mit den Folgen von Corona

Die Fassade des Schwabehauses in der Johannisstraße/Ecke Ferdinand-von-Schill-Straße ist wieder in Ordnung gebracht.

Dessau/MZ - Starke Hitze, klirrende Kälte, extreme Trockenheit und Feuchtigkeit. Die Fassade an der Ostseite des Schwabehauses hat seit der Sanierung vor rund 20 Jahren so einiges an Wetter mitgemacht. Deshalb brauchte das Gebäude an seinem Hauptflügel zur Johannisstraße dringend eine Kur.

Seit Mitte Mai standen für rund zwei Monate Gerüste davor. „Es gab witterungsbedingt einige Bewegungs- und Setzungserscheinungen, die den Putz abbröckeln ließen“, erklärt Holger Schmidt, der Vorsitzende des Schwabehausvereins. An der breiteren Front zur Johannisstraße sind die Witterungseinflüsse seiner Einschätzung nach intensiver als an der Schmalseite zur Ferdinand-von-Schill-Straße. Dramatisch war es laut seiner Auskunft aber noch nicht. Doch da handelte der Verein lieber nach der Devise „wehret den Anfängen“.

In die Sanierung wurden rund 3.000 Euro aus den Rücklagen des Vereins investiert

Also wurden Gerüste aufgebaut, eine Firma zur Beseitigung der Putzschäden beauftragt und bei dieser Gelegenheit auch gleich kleinere Ausbesserungen am Dachstuhl vorgenommen. Vereinsmitglieder lasierten noch die Balken der historischen Fassade. „Das sollte für die nächsten 20 Jahre halten“, ist Schmidt überzeugt. Rund 3.000 Euro wurden aus Rücklagen des Vereins in die Maßnahmen investiert.

Doch am 1826 erbauten und vor 20 Jahren generalsanierten Haus gibt es regelmäßig etwas zu tun. Das nächste größere Vorhaben ist die Erneuerung der Haupteingangstür und der dazugehörigen Stufen. „Das ist schon alles ziemlich zerschlissen“, stellt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Joachim Volger fest. Einen konkreten Termin für diese Maßnahme gibt es aber noch nicht. Mit bis zu 10.000 Euro Kosten wird gerechnet. Der Vereinsvorstand ist optimistisch, auch diese Summe aus Rücklagen des Vereins stemmen zu können.

In dem historischen Gebäude lebte einst der Naturforscher und Astronom Samuel Heinrich Schwabe. Daher leitet sich der Name Schwabehaus ab. (Foto: Thomas Ruttke)

„In eine wirtschaftliche Schieflage sind wir trotz Corona glücklicherweise nicht geraten“, stellt Volger erleichtert fest. „Unsere Finanzen stehen auf festen Fundamenten“, bestätigt Schmidt. Haupteinnahmequellen sind die Beiträge der rund 60 Vereinsmitglieder, Spenden und die Erlöse aus den Mieteinnahmen des Schwabehauses und der benachbarten Alten Bäckerei. Die Mieter, unter anderem der Jugendweihe-Verein, Eine-Welt-Verein und die Verbraucherzentrale, sind an Bord geblieben. Ein anderer Mieter zog aus Platzgründen aus. Dafür kam mit dem Verein Christlicher Pfadfinder ein neuer hinzu. „Lediglich bei den kurzfristigen Vermietungen hatten wir rund 50 Prozent Einbußen“, erläutert Schmidt. Die Schwabestube, der rote Salon und das Dachgeschoss-Atelier wurden pandemiebedingt weniger für Veranstaltungen und private Feiern nachgefragt. Durch vermehrte Buchungen, vor allem für private Anlässe, erholt sich das Geschäft aber wieder.

Kulturbetrieb lahmt noch durch Corona - Sommerhofkino 2021 ist abgesagt

Lediglich der Kulturbetrieb liegt fast noch ganz brach. Gerade einmal zwei Veranstaltungen konnten im vergangenen Herbst stattfinden. Der Musiker André Herzberg und der Lesebühnenautor Ahne schauten vorbei. Das traditionelle Sommerhofkino und der Adventsmarkt dagegen entfielen.

„Schweren Herzens haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr kein Sommerhofkino stattfinden zu lassen“, erklärt Ulrike Kegler, zuständig für die Kultur beim Schwabehausverein. Durch die bestehenden Hygieneregeln und den begrenzten Platz im Innenhof des Schwabehauses könnten nur wenige Gäste die Vorstellungen besuchen. Doch ganz abschreiben will der Verein in Sachen Kultur 2021 noch nicht. Eine Lesung von Ahne im Herbst und der traditionelle Adventsmarkt stehen noch auf der Agenda.

Für das nächste Jahr hofft der Schwabehaus-Verein dann auch wieder auf einen vollen Kulturkalender.