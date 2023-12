Immer größeres Interesse „Frieren für den guten Zweck“ - Eisbader in Dessau sorgen am dritten Advent für neuen Rekord

Genau 333 Teilnehmer tauchen am 3. Advent für guten Zweck in den Kühnauer See in Dessau. Am Heiligabend heißt es zum vierten und letzten Mal „Frieren für den guten Zweck“. Fällt die 10.000 Euro Marke?