Friedensglocken in ganz Europa läuten am Donnerstag - Dessau beteiligt sich

Dessau/MZ - Friedensglocken in verschiedenen Regionen und Ländern in Europa werden am heutigen Donnerstag, 3. März, in der Zeit von 11.45 bis 12 Uhr läuten. Auch die Dessauer Glocke auf dem Platz der Deutschen Einheit wird in Gang gesetzt. Die konzertierte Aktion erfolgt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Drohung mit atomaren Waffen durch die russische Regierung.

Die Glocken sollen in dieser noch nie dagewesenen Weise zusammen hörbar mahnen, erklärte Marika Möckel-Ehm vom Kuratorium Friedensglocke Dessau. Laut Möckel-Ehm werden neben der Dessauer Friedensglocke unter anderen die Glocken Friedensglocke Maria Dolens im italienischen Trentino, die Friedensglocke Concordia2000 auf dem südtiroler Berg Kronplatz, die Friedensglocke des Alpenraumes in Mösern (Tirol), die Weltfriedensglocke in Berlin, die Friedensglocke in Frankfurt (Oder) sowie gleichnamige Glocken in Oberwiesenthal auf dem Fichtelberg, in Crivitz und Friesoythe läuten.

Die Aufforderung der Kuratorien lautet: „Menschen Europas, bemüht euch um Frieden! Menschen Europas, beendet Krieg und Leid! Menschen Europas, seid solidarisch mit den Opfern!“