„Fridays for Future“ hat in Dessau am Freitag einen von sechs Streiks in Sachsen-Anhalt organisiert

Dessau/MZ - Im globalen Streik für Klimaschutz und Frieden brachte am Freitagnachmittag die Jugendbewegung „Fridays for Future“ (FFF) neben Magdeburg, Halle Merseburg, Stendal und Wernigerode auch in Dessau zahlreiche Teilnehmer auf die Beine. Deutschlandweit gingen an über 180 Orten Menschen auf die Straße für Klimagerechtigkeit.

Zu spät und zu langsam habe sich Deutschland von den fossilen Energieträgern abgekehrt

„Primär aber wollen wir heute laut werden für den Frieden in der Ukraine und unsere Solidarität mit der Bevölkerung zeigen“, betont Jean-Pierre Lehmann von den Organisatoren. „Wir hier haben Sorgen wegen verteuertem Sprit oder leeren Regalen bei Sonnenblumenöl. Die Ukrainer zittern um ihr Leben und ihre Heimat“, spricht Lehmann vor den Versammelten eine bittere Wahrheit aus: „Unsere Regierung spricht vom Kampf um den Frieden. Aber unser Geld für Erdgas und Erdöl ist der Treibstoff für die russische Kriegsmaschine!“

Zu spät und zu langsam habe sich Deutschland von den fossilen Energieträgern abgekehrt und den erneuerbaren Energien zugewandt. Die Klimaziele von Paris seien in weite Ferne gerückt und jetzt beherrschen der Krieg und seine Folgen die Weltöffentlichkeit. Einzig UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuletzt auf der Klimakonferenz in Glasgow seine Stimme noch wahrnehmbar erhoben mit der Warnung vor einem Großbrand an vielen Fronten gleichzeitig: Corona, Klima und Krieg.

Für die Stadt Dessau-Roßlau unterstützt Bürgermeisterin Sabrina Nußbeck das Anliegen der FFF-Veranstaltung

Aber auch wenn der deutsche Finanzminister die Schuldenbremse lockert und der Wirtschaftsminister nach Arabien reist, lösen Lieferungen von Flüssiggas aus den USA oder Erdgas aus Katar nicht das Problem fossiler Energieträger. „Mehr Geld für den Umstieg auf die Erneuerbaren!“, fordern die Streikenden.

Für die Stadt Dessau-Roßlau unterstützt Bürgermeisterin Sabrina Nußbeck das Anliegen der FFF-Veranstaltung und wie sie sagt „von ganzem Herzen die gezeigte Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen“. Von denen sind jetzt über 500 in Dessau-Roßlau gemeldet. Darunter 170 schulpflichtige Kinder und 60 Kindergartenkinder, für die jetzt Plätze zu finden sind. Ungeachtet der dramatischen Begleitumstände allerdings dürfe die Klimagerechtigkeit als originales Ziel der jungen Leute nicht unter die Räder kommen.

Mit Schildern machen die jungen Leute ihrem Unmut Luft. (Foto: Heidi Thiemann)

Ortsgruppe Dessau ist seit drei Jahren aktiv

Kristina Hitzfeld, Umweltchemikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Umweltbundesamt betätigt der FFF-Ortsgruppe Dessau eine gute Entwicklung. Neben jungen Menschen und älteren Interessenten hätte sich seit drei Jahren immer häufiger auch Wissenschaftler bei den Demos eingereiht. Diese wüssten, dass aktuelle Schritte für Klimagerechtigkeit „bei weitem nicht ausreichen“.

„Vor drei Jahren bin ích aus Wut auf die Straße gegangen“, erzählt Saskia Pfalz (25). Man habe sich zu lange an zu vieles gewöhnt. „Wie aus Wut Kraft und Stärke wird, dann bei Fridays for Future“, so junge Frau, die vor drei Jahren nicht daran gedacht hätte, einmal Reden zu schreiben oder Demos anzumelden.