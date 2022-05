Freundschaftsdienst für Amtsinhaber Krause? Schönemann will Dezernenten-Posten in Dessau neu ausschreiben

Dessau-Roßlau/MZ - Von anfangs 39 Bewerbern für die vier neu zu besetzenden Dezernenten-Posten an der Dessau-Roßlauer Rathaus-Spitze sind nach MZ-Informationen nur noch rund zehn in der engeren Auswahl. Eine Findungskommission des Stadtrats hat in den vergangenen Wochen kräftig ausgesiebt. Doch das Ergebnis der Vorauswahl passt nicht jedem. Und so zieht offenbar gerade ein politisches Unwetter über dem Stadtrat herauf, in dessen Zentrum auch eine spezielle Männerfreundschaft steht.