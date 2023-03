In Alt Dellnau, am Areal des Jugendklubs „Ruine“ und hinter dem Spielplatz, soll die neue Kita gebaut werden.

Dessau/MZ - Freude in Mildensee und Kleutsch: Der Neubau einer Kindereinrichtung für die beiden Orte rückt wieder in greifbare Nähe. Der Dekita-Eigenbetrieb als Träger beider Einrichtungen hat eine Vorlage für den Grundsatzbeschluss in die politische Gremien gebracht, die ihre finale Entscheidung am 26. April im Stadtrat finden soll.