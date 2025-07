Mit „Rat und Tat“ rückt eine neue Agentur in Dessau die Freiwilligenarbeit in den Vordergrund und vermittelt Interessierte.

Die Freiwilligenagentur „Rat und Tat“ geht an den Start. In der Vor Ort Holzgarage werden Kundenstopper aus Holz gebaut.

Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau-Roßlau hat im Juni die neue Freiwilligenagentur „Rat und Tat“ ihre Arbeit aufgenommen. Träger der Agentur ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die das entsprechende Mandat in einer Ausschreibung gewonnen hat. Ihren Sitz hat die Agentur in der Parkstraße 5.