Freileitung in Kochstedt reißt und verursacht Brand

Dessau/MZ/oml - Ein Unfall mit einem Kleintransporter, der gegen einen Strommast gefahren ist, hat zu einem Brand in der Lichtenauer Straße in Kochstedt geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Mann am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf einem Weg einer Gartensparte mit seinem Lieferwagen rückwärts gegen den hölzernen Mast einer Freileitung gefahren.

Das Kabel riss ab und fiel zu Boden, wo wegen des Kurzschlusses Feuer ausbrach. Der Brand konnte ohne die Hilfe der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.