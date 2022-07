Freie Sekundarschule schreibt seit 10 Jahren Erfolgsgeschichte

Die Schule der Institut Braune gGmbH in der Wasserwerkstraße Dessau hatte mit 17 Schülern begonnen. Heute sind es 144. Warum die Nachfrage ununterbrochen hoch ist.

Seit zehn Jahren gibt es die Freie Sekundarschule in Dessau.

Dessau/MZ - Zehn Jahre ist es her, da sind die ersten Schüler in der Freien Sekundarschule Dessau aufgenommen worden. 17 Mädchen und Jungen der fünften Klassen waren das damals. Im großen Schulgebäude in der Wasserwerkstraße waren sie noch allein. „Heute haben wir 144 Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse“, sagt Schulleiter Erik Hunker. Träger der Privatschule ist die Institut Braune gGmbH.