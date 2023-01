Frauenleiche in Dessau-Roßlau gefunden - Ist es die vermisste 80-Jährige?

Dessau/MZ - Die Suche nach einer in Dessau vermissten 80-jährigen Frau hat ein trauriges Ende genommen: In den Nachmittagsstunden des Montags ist nach Angaben der Polizei in einem Wasserlauf in der Nähe der Dessauer Junkersstraße eine leblose Frau gefunden worden.

Dabei handele es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die Vermisste. „Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor“, so ein Polizeisprecher.

Die Frau hatte am Sonnabend, 7. Januar, gegen 18.30 Uhr eine medizinische Einrichtung in Alten verlassen. Weil sie in Vockerode wohnt, hatte man den Weg immer wieder abgesucht, zuletzt den Bereich der Mulde an der Friedensbrücke. Ein Fährtenhund hatte zuvor eine Spur in Richtung der Dessauer Wasserstadt aufgenommen.