Eine Frau war in Waldersee mit ihrem Nissan auffällig unterwegs - und sie verursachte zwei Unfälle. Das hat Folgen.

Dessau/Waldersee/MZ. - Nach zwei von ihr verursachten Unfällen innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei am frühen Freitagabend den Führerschein einer 61-jährigen Frau eingezogen. Das hat das Polizeirevier am Sonnabend mitgeteilt. Die Unfälle ereigneten sich gegen 17.45 Uhr im Ortsteil Waldersee.

Die 61-jährige Frau war mit ihrem Nissan zunächst mit einem Hyundai kollidiert. Dabei wurden die jeweiligen Außenspiegel beschädigt. Die Nissan-Fahrerin fuhr weiter. Der Fahrer des Hyundai überholte in der Folge die Nissan-Fahrerin und wollte anschließend rechts in eine Grundstückseinfahrt einfahren. Dies übersah die Nissan-Fahrerin und es kam zur zweiten Kollision mit dem Hyundai. Dabei entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Die Polizei stellte eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - unter anderem wegen einer auffälligen Fahrweise. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Vor Ort bestand der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stand und „infolge dessen körperliche bzw. geistige Mängel bestanden, die ihre Fahrweise beeinflussten“, so die Polizei.