Einer 60-jährigen Frau ist am Donnerstag die Handtasche aus ihrem Auto gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Die Täter waren im Doppelpack unterwegs.

Frau nach Einkauf in Roßlau abgelenkt - Mann stiehlt Handtasche aus geschlossenem Kofferraum

Roßlau/MZ. - Einer 60-jährigen Frau ist am Donnerstag die Handtasche aus ihrem Auto gestohlen worden. Dies hat sie der Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Sie hatte mit ihrem unverschlossenen BMW Cabriolet zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dessauer Straße in Roßlau gestanden. Dort wurde sie von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Ein weiterer Unbekannter nutzte diese Ablenkung offenbar und entwendete zeitgleich die Handtasche aus dem geschlossenen Kofferraum. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf knapp 900 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Tathergang und eine Täterbeschreibung geben können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnumemr 0340/25 03 0 oder unter der E-Mail Adresse [email protected] entgegen.