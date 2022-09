Frau doppeltem Pech in Dessau: Auto wird zweimal kurz hintereinander in Unfall verwickelt

In Dessau wurde ein Auto am selben Tag gleich zweimal beschädigt.

Dessau/MZ/oml - Doppeltes Pech hat eine 41-jährige Besitzerin eines Renaults in der Radegaster Straße am Samstag gehabt. Ihr Auto war zweimal in einen Unfall verwickelt. Zunächst hatte eine hinter ihr fahrende 70-jährige Frau übersehen, dass die Frau im Renault einparken wollte und war ihr aufgefahren. Der Unfall ereignete sich um 17.40 Uhr. Der Sachschaden an beiden Autos betrug 6.000 Euro.