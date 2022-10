Frau aus Dessau beklagt: Medizinischer Dienst kommt für Begutachtung nicht vor Ort

In rund 90.000 Fällen hat der Medizinische Dienst im vergangenen Jahr Gutachten für Menschen erstellt, die in häuslicher Pflege sind oder in Heimen betreut werden. Doch nur selten kamen sie vor Ort.

Dessau-Rosslau/MZ - Heidrun Wolter kämpft wie eine Löwin. Zehn Jahre schon ist ihr Mann schwer erkrankt. Seit Anfang dieses Jahres ist er im Pflegeheim. „Er kann nichts mehr alleine machen“, sagt sie, doch der Medizinische Dienst schaut ihren Mann nicht vor Ort an. „Sonst hätte man ihm längst den höchsten Pflegegrad zuerkannt“, ist sich die Dessauerin sicher und breitet Akten über Akten auf dem Tisch aus.

Alles ist dokumentiert aus der Leidensgeschichte ihres Mannes. Krankenhausaufenthalte, Arztbefunde, Schriftwechsel mit der Kranken- und Pflegekasse, Widersprüche beim Medizinischen Dienst Sachsen-Anhalt. Schließlich hat sie sich mit ihrem Anliegen auch an das Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes gewandt, weil sie nicht einverstanden ist mit der Verfahrensweise. „Warum wird nur nach Aktenlage entschieden“, fragt sie. „Warum schauen sich die Gutachter die Menschen nicht vor Ort an? Die könnten doch ins Heim kommen, so wie vor Corona.“

Vor Corona wurden 80 Prozent der Begutachtungen vor Ort durchgeführt, in den letzten beiden Jahren hat sich geändert

Tatsächlich, gibt Christine Probst, Sprecherin beim Medizinischen Dienst in Sachsen-Anhalt zu, war es vor Corona „Goldstandard“, dass die Gutachter vor Ort gegangen sind. „Das war in 80 Prozent der Fälle so.“ Heute ist es aus Vorsichtsgründen umgekehrt, doch wurde seit Juli wieder damit angefangen, mehr Vor-Ort-Besuche zu machen. Sie weiß: „Bei Hausbesuchen bekommt man schon die Schicksale anders mit“.

Fragebogen unvollständig

Heidrun Wolter hat beim Medizinischen Dienst Beschwerde eingelegt - erfolgreich. (Foto: Heidi Thiemann)

Auch bei den Gutachten, die nach Aktenlage entschieden werden, sagt Probst, richten sich die pflegefachlichen Gutachter nach gesetzlichen Vorgaben. Im konkreten Fall von Frau Wolters Mann lag ein informativer Fragebogen vor, gab es Informationen von der Krankenkasse sowie auch ein Vorgutachten. Es hätten also zahlreiche Informationen vorgelegen, auch individuelle Angaben zu den Beeinträchtigungen von Frau Wolters Mann, dem bereits Pflegegrad 4 zuerkannt worden war. Allerdings hatte der Medizinische Dienst bei immunschwachen Menschen und Menschen mit hohem Infektionsrisiko von einem persönlichen Besuch im Heim abgesehen, begründet sie. – Aber eben das fordert Frau Wolter nicht nur für ihren Mann ein.

Was eine telefonische Nachfrage des Medizinischen Dienstes im Pflegeheim von Frau Wolters Mann ergab

Das Nachbohren von Heidrun Wolter und ihre Beschwerden hatte Erfolg, denn inzwischen hat der Medizinische Dienst das Gutachterverfahren neu aufgerollt. Ein anderer Begutachter hatte das Pflegeheim, in dem Wolters Mann lebt, „angerufen und konkret nachgefragt“, wie Christine Probst sagt. Dabei stellte sich heraus, dass „der Fragebogen leider Gottes unvollständig war“. Ein Hilfsmittel sei nicht aufgeführt gewesen, erklärt die Sprecherin, weshalb zuvor zwar schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten von Herrn Wolter festgestellt wurden, nun aber auch die Punkte reichten, um die besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung festzustellen.

Medizinischer Dienst fertigt rund 90.000 Pflegegutachten im Jahr an. Die Tendenz ist steigend

Pflegegutachten werden zahlreich in Sachsen-Anhalt erstellt. Fast 90.000 waren es im vergangenen Jahr, sagt Probst. 151 Mitarbeiter hatten dabei nach den Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit geschaut, darunter sind in der Mehrzahl Gesundheits- und Krankenpfleger, aber auch Altenpfleger oder Fachkräfte für Palliativpflege. „Sie alle erbringen eine enorme Leistung“, sagt Probst. Denn im Land nimmt die Zahl der Menschen ständig zu, die im Auftrag der Pflegekassen vom Medizinischen Dienst begutachtet werden. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Fallzahl um rund 17.000.

Fast die Hälfte aller Gutachten werden für Menschen erstellt, die erstmals ihre Pflegebedürftigkeit feststellen ließen. Im vergangenen Jahr wurden 25.500 Fälle nur nach Unterlagen entschieden, in mehr als 60.000 Fällen gab es Telefoninterviews. Persönlich besucht wurden nur 3.700 Patienten. In 6,8 Prozent der Fälle reichte die Begutachtung noch nicht für eine Pflegebedürftigkeit.

In 60 Prozent der Widerspruchsfälle wird das vorherige Ergebnis bestätigt, aber in 40 Prozent nicht

In Widerspruch, so wie Frau Wolter, sind relativ wenige Menschen gegangen. Geschah es 2019 noch in sieben Prozent der Fälle, dass gegen die Einstufung des Pflegegrades vorgegangen wurde, waren es im Zuge der Pandemie nur noch fünf Prozent. „In 60 Prozent der Widerspruchsfälle wurde das vorherige Ergebnis bestätigt“, sagt Probst. Das heißt aber auch, dass in 40 Prozent der Fälle eine Änderung erfolgte.

„Bei Pflegebedürftigen können sich schnell Veränderungen einstellen oder kommen neue Informationen hinzu, die hilfreich sind, das Bild zu vervollständigen“, erklärt die Sprecherin. Das heißt aber nicht in jedem Fall, dass eine Höherstufung des Pflegegrades erfolgt. In wenigen Fällen gibt es auch Rückstufungen, wenn sich der gesundheitliche Zustand verbessert hat, verweist Probst.

Doch die wenigsten Betroffenen wenden sich wie Heidrun Wolter an das Beschwerdemanagement des Medizinischen Dienstes. Nicht jeder, gesteht Probst, bringe so viel Kraft auf wie die Dessauerin. „Durch solche Rückmeldungen fällt auf, was schiefgelaufen ist“, gibt die Sprecherin selbstkritisch zu. In Auswertung des Falls Wolter wurde festgelegt, dass mehr in den Heimen nachgefragt wird.