Wirtschaft Franzosen kaufen Firma aus Dessau -„Eole“ übernimmt Trennwand-Hersteller „Hufcor“

Einer der weltweit größten Hersteller von mobilen Trennwänden, die „Hufcor GmbH“ mit Sitz in Dessau, ist verkauft. An einen Mitbewerber. Was der vorhat.