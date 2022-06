Frank Hoffmann (Linke): Wandel zum attraktiven Wohnstandort

Er will Dessau endlich ganz in den Verkehrsverbund führen.

Frank Hoffmann ist 61 Jahre alt und verheiratet. In Dessau wuchs er auf und legte sein Abitur ab, in Magdeburg studierte er Maschinenbau. Seit 1994 sitzt er im Dessauer Stadtrat. Privat ist Hoffmann ein Uhren- und Whiskey-Kenner und hat eine Katze.

Genug gewartet. Die Pause ist vorbei! Nachdem Frank Hoffmann bereits von 2011 bis 2016 im Magdeburger Landtag für die Linke saß, die Landespolitik die vergangenen fünf Jahre aber nur noch von außen betrachten konnte, juckt es ihm nun wieder in den Fingern. Der 61-Jährige will es noch einmal wissen und am 6. Juni wieder in den Landtag einziehen. Er tritt als Direktkandidat in Wahlkreis 26 und auf Listenplatz 14 an.