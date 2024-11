Panne in Dessau-Roßlau Formfehler bei Aushang: Stadtrat muss alle Beschlüsse vom Oktober neu treffen, Buga-Entscheid mit Fragezeichen

Alle Beschlüsse der Stadtratssitzung am 16. Oktober sind nichtig, auch der Beschluss zur Buga. Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung hält dennoch am Bürgerentscheid am 1. Dezember fest. Das sorgt für Kritik.