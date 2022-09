Ford schleudert in Dessau gegen Ampel - Hoher Schaden bei Unfall am August-Bebel-Platz

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonnabendmorgen ist ein Toyota in einen Ford gekracht. Der wurde gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Mit Folgen.

Nach einem Unfall vom Sonnabend ist die Ampel an der Kreuzung Willy-Lohmann-Straße und August-Bebel-Platz in Dessau defekt.

Dessau/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Askanische Straße und August-Bebel-Platz ist am Sonnabendmorgen hoher Sachschaden entstanden, zudem wurde die Ampel so stark beschädigt, dass sie vorerst außer Betrieb ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 51-jährige Toyota-Fahrerin gegen 7.45 Uhr die Willy- Lohmann- Straße befahren und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung August-Bebel-Platz passieren. Dabei beachtete sie den bevorrechtigten und von rechts kommenden Ford eines 30-Jährigen nicht, der auf der Askanischen Straße in Richtung Museumskreuzung unterwegs war. Im Kreuzungsbereich krachte die Fahrerin des Toyota gegen die linke Fahrzeugseite des Ford, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Fußgängerampel geschleudert wurde und diese zerstörte.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel noch nicht in Betrieb, schaltete sich aber um 8 Uhr ein. Wegen der Beschädigung musste sie aber wieder abgeschaltet werden und kann bis zu ihrer Reparatur nicht wieder in Betrieb genommen werden. Der entstandene Sachschaden am Toyota wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt, der Schaden am Ford beträgt etwa 10.000 Euro.