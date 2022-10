Ford brennt auf A-9-Parkplatz bei Dessau aus - Polizei meldet Totalschaden

Ein Auto hat am Dienstagmorgen auf den A-9-Parkplatz „Kliekener Aue“ Feuer gefangen. Die Ursache ist unklar.

Dessau/MZ - Auf dem A-9-Parkplatz „Kliekener Aue“ ist am Dienstagmorgen ein Auto ausgebrannt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau mitgeteilt. Das Feuer auf dem Parkplatz kurz hinter der Elbebrücke in Fahrtrichtung Berlin war um 6.24 Uhr gemeldet worden. Ein Ford hatte dort aus unbekannten Gründen Feuer gefangen und brannte auf dem Lkw-Stellplatz wenig später in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug vollständig löschen, einen Totalschaden aber nicht verhindern. Die Durchfahrt des Rastplatzes war bis etwa 7.40 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro.