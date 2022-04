Folgenreicher Wildunfall auf A9 bei Dessau - Fünf Autos werden beschädigt

Dessau/MZ - Auf der A9 bei Dessau hat es am Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Berlin einen folgenschweren Wildunfall gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Mittwoch mitgeteilt.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters Ford war gegen 8.55 Uhr auf der linken Fahrspur der A9 zwischen Dessau-Ost und Vockerode unterwegs und kollidierte dort mit einem plötzlich von links kommenden Reh. Infolge des Unfalls ereigneten sich zwei weitere Auffahrunfälle auf der linken Fahrspur. Insgesamt wurden dabei fünf Fahrzeuge beschädigt.

Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen des Verkehrs.