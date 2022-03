Folge der hohen Preise? 1.500 Liter Diesel von Baustelle in Roßlau gestohlen

Rosslau/MZ - Wertvolle Beute haben angesichts der aktuellen Spritpreise Kriminelle in Roßlau gemacht: Unbekannte haben hier zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, insgesmt 1.500 Liter Diesel gestohlen.

Den Kraftstoff zapften sie laut Polizei aus vier Baumaschinen ab, die am Bahnübergang in der Lukoer Straße abgestellt waren. Der dadurch entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 3.450 Euro geschätzt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde außerdem ein Sattelzug auf dem Parkplatz Kliekener Aue der A 9 in Richtung München angegriffen. Unbekannte Täter entwendeten hier etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 460 Euro.