Zum 17. Hugo-Junkers-Fest wird am Sonnabend, 27. Mai, wieder viel Publikum auf dem Kühnauer Flugplatz erwartet. Ab 10 Uhr gehts in die Luft, ab 14 Uhr ist Volksfest. Was Besucher erwartet. Wer als „Ersatz-JU“ erwartet wird

Dessau/MZ - Das Motto ist so kurz und sagt doch vieles: Anhalt hebt ab! So heißt es auf dem großen Transparent und bald auch auf Plakaten in der Elbestadt. Am Pfingstsamstag, dem 27. Mai, findet auf dem Dessauer Flugplatzgelände das 17. Hugo-Junkers-Fest statt.