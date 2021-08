Flucht vor Festnahme - Mann springt von Dach in die Tiefe und verletzt sich lebensbedrohlich

Dessau/Cottbus/MZ - Beim Versuch einer Festnahme im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße ist am Dienstag ein Mann vor der Polizei geflüchtet und hat sich bei einem Sprung aus sieben Meter Höhe lebensbedrohlich verletzt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Dessau mitgeteilt. Spezialkräfte der Polizei aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt waren an dem Zugriff beteiligt. Vorausgegangen waren ein Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl des Amtsgerichts Dessau-Roßlau.

Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten am Dienstagvormittag an der Wohnungstür des Beschuldigten geklingelt. Als der Mann die Polizisten erblickte, kletterte er aus dem Dachfenster auf den Dachfirst und sprang dann in die Tiefe. Schwerst verletzt, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Zu den Hintergründen des Haftbefehls, zu Alter und Nationalität des Beschuldigten machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben. In einer Pressemitteilung wurde von einem mehrere Jahre zurückliegenden Strafverfahren gesprochen. Ob die damalige Tat in Dessau oder nicht stattfand, ließen die Ermittler auf Nachfrage offen. Man sei über einen DNA-Treffer auf die Spur des mutmaßlichen Täters gekommen. Und: Man habe in der Wohnung des Beschuldigten Beweismittel gefunden und sichergestellt, die im Zusammenhang mit der vorgeworfenen Tat stehen. Konkreter wurde man nicht.

„Zum Schutz der Beteiligten werden derzeit keine weiteren Auskünfte, insbesondere zum Tatvorwurf, erteilt“, erklärte Olaf Braun, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dessau, die dem Beschuldigten den Haftbefehl noch nicht verkündet hat. Das stehe aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des Mannes noch aus.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.