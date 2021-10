Dessau/MZ - Ein Auto ist am Montagvormittag während der Fahrt auf der Dessauer Albrechtstraße in Flammen aufgegangen und dabei zerstört worden. Augenzeugen zufolge steuerte der Fahrer den Wagen, ein 6er Mazda, noch an den Straßenrand in Höhe der Kreuzung zur Roßlauer Allee. Die Feuerwehr musste das Auto löschen.