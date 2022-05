Flammen am Fahrbahnrand: Bus fängt auf der A9 bei Dessau plötzlich Feuer

Dessau/MZ - Auf der A9 bei Dessau ist am Montagabend ein Omnibus in Flammen aufgegengen. Verletzt wurde zwar niemand, gegen den Fahrer wird nun aber trotzdem ermittelt.

Der 55-Jährige war mit dem Fahrzeug gegen 19 Uhr in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Dessau-Süd unterwegs, als er einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkte. Er stellte das Fahrzeug daraufhin am rechten Rand der Autobahn ab - wodurch der Bus aber noch in die rechte Fahrspur hineinragte. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht im Bus.

In Folge des Defekts fing der Bus schließlich Feuer. Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand löschen. Dafür wurde der rechte Fahrstreife für die Lösch- und Bergungsarbeiten bis etwa 20.15 Uhr gesperrt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei fiel schließlich auf, dass der 55-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis für die notwendige Fahrzeugklasse vorweisen konnte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.