Fläche bereits eingezäunt: Was plant potenzieller Käufer mit 3.300 Quadratmetern Dessauer Stadtwald?

Nach eine MZ-Bericht über den möglichen Verkauf einer Forstfläche in Kochstedt meldet sich nun der Interessent zu Wort. Was hat er mit den 3.300 Quadratmetern vor? Und warum das bei Anwohnern Ängste schürt.

Dessau/MZ - Sollte Dessau-Roßlau Teile des städtischen Walds an Privatleute verkaufen? Diese Frage wird aktuell im politischen Raum kontrovers diskutiert. Anlass ist das Kaufersuchen eines Dessauer Unternehmers, der in der Kochstedter Waldsiedlung am Ende der Forststraße rund 3.300 Quadratmeter Wald kaufen will, die an sein Grundstück angrenzen. Der Kaufvertrag ist bereits vorbereitet. Nun will sich die Stadt grünes Licht vom Hauptausschuss holen. Dessen Mitglieder haben das letzte Wort darüber.