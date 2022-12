Firma aus Österreich verlegt Deutschlandsitz nach Dessau

Die Firma Gebrüder Köhn Inselec GmbH aus Dessau-Mildensee ist an die Firma Elsta Mosdorfer aus Österreich verkauft und damit Teil der weltweit agierenden Knill Gruppe geworden. Der Elektrofachgroßhändler in der Bauhausstadt will seine Schaltschrank- und Verteilerbausparte ausbauen. 40 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Manfred Köhn, Gründer der Firma Inselec, schaut nach dem Verkauf seiner Firma beruhigt in die Zukunft. 40 neue Arbeitsplätze sollen in Dessau-Mildensee entstehen.

Dessau/MZ - Es klingt nach einer Weihnachtsgeschichte, sagt Manfred Köhn. Und für ihn und seine Mitarbeiter ist es die auch. Ein großer Wunsch ging in Erfüllung. Der 72-Jährige hat seine Firma Inselec an die Elsta Mosdorfer GmbH in Österreich verkauft, die Teil der weltweit agierenden Knill Gruppe ist. Damit werden nicht nur die Arbeitsplätze der jetzt zwölf Mitarbeiter erhalten. „Es sollen 40 neue Arbeitsplätze entstehen“, kündigt er an. „Ich freue mich auf die Zukunft für alle.“