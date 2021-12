Finanzierung vereinbart - Bauhaus Dessau erhält bis 2026 über 22 Millionen Euro vom Land

Dessau/MZ - Der Stiftung Bauhaus Dessau stehen zwischen 2022 und 2026 Mittel über 22,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist Ergebnis der neuen Finanzierungsvereinbarung, die das Land Sachsen-Anhalt und die Stiftung geschlossen haben. Laut Pressemitteilung der Staatskanzlei dienen die Gelder der Stiftung zur Finanzierung ihrer Aufgaben.

„Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra (CDU) und die Direktorin der Stiftung, Barbara Steiner, haben ein entsprechendes Dokument unterschrieben“, heißt es weiter. Die neue Finanzierungsvereinbarung schließe planmäßig an die zum 31. Dezember auslaufende an.

„In Dessau erlebte das Bauhaus seine produktivste Phase. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, dieses international bedeutende kulturelle Erbe zu pflegen und weiterzuentwickeln“, wird Robra zitiert. „Wir wissen das Bauhaus und seine herausragende Sammlung in guten Händen. Die neue Vereinbarung gibt der Stiftung Planungs- und Finanzsicherheit für die anstehenden Aufgaben in den kommenden Jahren“, so Robra.

Barbara Steiner erklärte: „Kultur zu fördern ist nicht selbstverständlich. Umso mehr freut uns das Bekenntnis des Landes Sachsen-Anhalt zur Stiftung Bauhaus Dessau.“ Die wissenschaftliche, gestalterische und künstlerische Arbeit der Stiftung, die auch über Deutschland hinaus große Anerkennung finde, könne fortgeführt und ausgebaut werden.