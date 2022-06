Fiat kracht in der Daheimstraße in Dessau gegen Laterne - 19-jähriger Fahrerin verletzt

Dessau/MZ - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonnabend ein Fiat in der Daheimstraße in Richtung Kabelweg gegen einen Laternenmast gefahren. Das hat die Polizei am Sonntag gemeldet. Das Auto war gegen 12 Uhr von der Fahrbahn abgekommen.

Die 19-jährige Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Laterne wurde durch Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat Unfallermittlungen eingeleitet.