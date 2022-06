Feuerwehrübung in Dessauer Sekundarschule Am Schillerpark - Mit der Drehleiter aus dem Chemieraum

An der Sekundarschule am Schillerpark fand am Mittwoch eine Feuerwehrübung statt.

Dessau/MZ/OML - Die Feuerwehren in der Stadt Dessau-Roßlau haben am Mittwochmorgen den Ernstfall in einer Schule geübt. Um Punkt 9 Uhr ertönte in der Sekundarschule „Am Schillerpark“ im Stadtteil Nord der Feueralarm. Hunderte Kinder und ihre Lehrer verließen das Gebäude und versammelten sich auf dem Schulhof.

Nur wenige waren vorher in die Übung eingeweiht. Vier Lehrer, fünf Schüler, die in dem Übungsszenario Vermisste mimen sollten und ihre Eltern wurden kurz vorher informiert. Auf der Rettungsleitstelle, wo die Anrufe des Schulpersonals eingingen, wusste man ebenfalls Bescheid, damit neben den Feuerwehrautos nicht auch noch Rettungswagen geschickt werden, die zusätzliche Kosten verursacht hätten.

Vor Ort verschaffte sich der Einsatzleiter einen Überblick und erfuhr von einer Lehrerin, dass drei Schüler im Chemie- und zwei im Hauswirtschaftsraum vermisst sein sollen. Wie bei einem echten Brand rollten die Feuerwehrleute Schläuche aus und gingen mit Atemschutzgeräten auf die Suche nach den vermeintlich Vermissten.

Diese wurden dann mit der Drehleiter, beziehungsweise üer das Treppenhaus in Sicherheit gebracht.

Martin Müller vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz hatte die Übung beobachtet und zeigte sich zurieden mit dem Ablauf. „Mir sind nur Kleinigkeiten aufgefallen, die noch verbessert würden können“, sagte er. Schulen müssen einmal jährlich eine Brandschutzübung abhalten.