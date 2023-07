Sieben Berufsfeuerwehrleute in Dessau-Roßlau dürfen mit mehr Geld rechnen. Das hat das Verwaltungsgericht Halle entschieden. Wie ist die Rechtssituation beurteilt.

Halle/Dessau/MZ - Sieben Berufsfeuerwehrleute in Dessau-Roßlau dürfen mit mehr Geld rechnen. Sie sind auch als Notfallsanitäter im Einsatz und haben deshalb Anspruch auf eine Erschwerniszulage. Dies entschied am Donnerstag das Verwaltungsgericht in Halle, sagte Martina Kiesgen-Millgramm, die Anwältin der Feuerwehrleute.