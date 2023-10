Feuerwehreinsatz in Dessau-Roßlau Bei Küchenbrand in Roßlau werden drei Personen verletzt

In der Burgwallstraße in Dessau-Roßlau hat es am Mittwochabend gebrannt. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.