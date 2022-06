Feuerwehr „rettet“ Schwäne im Süden von Dessau - Familie wird zum Lorkteich gebracht

Dessau/MZ - Dessaus Berufsfeuerwehr hatte in der vergangenen Wochen einen besonderen Einsatz. Die Kameraden waren am Freitag gegen 11 Uhr unter dem Stichwort „Tierrettung“ in den Dessauer Süden gerufen worden. Im Bereich Dohlenweg spazierten zwei Schwäne und sieben flugunfähige Jungschwäne umher.

Durch die Berufsfeuerwehr wurden die Schwäne von Dohlenweg über die Kreuzbergstraße bis zum Lorkteich begleitet. Alle Tiere haben mit Unterstützung der Feuerwehr das Wasser sicher erreicht.