Eine misglückte Unkrautvernichtung, ein Tier in Notlage und Feuer in einem Waldstück -Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr muss am Freitagnachmittag dreimal ausrücken

Dessau-Rosslau/MZ/syk - Eine misglückte Unkrautvernichtung, ein Tier in Notlage und Feuer in einem Waldstück: Für die Kameraden der Berufsfeuerwehr und einigen freiwilligen Wehren ging der Freitag arbeitsreich zu Ende. Gleich dreimal wurden sie am Nachmittag bis in die frühen Abendstunden alarmiert.